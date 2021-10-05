Sorgun Belediyespor sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor - Haberler Spor
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Sorgun Belediyespor sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor

AA / Şahin Özmen - Haberler | Spor
Sorgun Belediyespor sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile yapacağı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor.

TOKAT (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, ligin ilk haftasında deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile yapacağı maçı kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Başantrenör Bahadır Aksoy, AA muhabirine, hazırlıklarını tamamladıklarını ve lige hazır hale geldiklerini söyledi.

Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda geçen hafta sonu oynanan kupa maçlarında bazı oyuncularının sakat olması nedeniyle bir üst tura geçme şansını kaybettiklerini anlatan Aksoy, ligin ilk haftasında 10 Ekim Pazar günü deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile oynayacakları karşılaşmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Aksoy, ilk maçların daima zor olduğuna dikkati çekerek, "Takım olarak hazırız. Bütün planlarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. Tokat Belediye Plevne ile sezon öncesi iki hazırlık maçı yaptık. Birini onlar, birini biz kazandık. Ligin ilk maçı oldukça çekişmeli geçecek. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de çok iyi bir takımımız ve bu maçı alacak güce sahibiz." dedi.

Aksoy, bu sezon hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu vurgulayarak, "Son oynadığımız AXA Sigorta Kupa Voley maçlarında gördük ki bütün takımlar iyi transferler yapmış. Bu nedenle işi sıkı tutmalıyız. Hedefimize ulaşmak istiyorsak, pazar günü Tokat Belediye Plevne, ardından da çarşamba günü evimizde oynayacağımız Bingöl Solhan maçlarını kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor mücadelesi, Ali Yücel Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak.

Sorgun Belediyespor sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor

Sorgun Belediyespor sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor

AA / Şahin Özmen - Spor Haberleri
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