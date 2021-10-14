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Son Dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

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Son dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Slovakya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren başarılı orta saha, kritik maçta riske edilmeyecek.

Slovakya formasıyla milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon'da MR'ı çekilen Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek.

Son Dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

ORTA SAHANIN PATRONU

Hamsik'ten gelen haber Trabzonspor'un planlarını bozdu. Orta sahanın patronu olan Slovak yıldızın yokluğunda Abdullah Avcı'nın nasıl bir kurguyla çıkacağı merak konusu oldu.

Son Dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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