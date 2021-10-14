Son Dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Slovakya formasıyla milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon'da MR'ı çekilen Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek.

ORTA SAHANIN PATRONU

Hamsik'ten gelen haber Trabzonspor'un planlarını bozdu. Orta sahanın patronu olan Slovak yıldızın yokluğunda Abdullah Avcı'nın nasıl bir kurguyla çıkacağı merak konusu oldu.

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