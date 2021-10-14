Son Dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Son dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Slovakya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren başarılı orta saha, kritik maçta riske edilmeyecek.
Slovakya formasıyla milli maçta yaşadığı sakatlık sonrası bugün Trabzon'da MR'ı çekilen Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında riske edilmeyecek.
ORTA SAHANIN PATRONU
Hamsik'ten gelen haber Trabzonspor'un planlarını bozdu. Orta sahanın patronu olan Slovak yıldızın yokluğunda Abdullah Avcı'nın nasıl bir kurguyla çıkacağı merak konusu oldu.
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