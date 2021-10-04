Son Dakika: Kenan Karaman, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı! Yerine Halil Dervişoğlu alındı - Haberler Spor
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Son Dakika: Kenan Karaman, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı! Yerine Halil Dervişoğlu alındı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: 4 gün sonra Dünya Kupası Eleme maçında Norveç ile karşılaşacak Ay-Yıldızlı takımda Kenan Karaman kadrodan çıkartıldı, yerine Halil Dervişoğlu alındı. Stefan Kuntz, bu sezon bir hayli formsuz olan Kenan tercihi sebebiyle çok eleştirilmişti.

A Milli Futbol Takımı'nda sol el ikinci parmağı kırılan ve operasyon geçirmesi planlanan Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı.

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı lig müsabakasında sol el ikinci parmağı kırılan futbolcumuz Kenan Karaman'ın, yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç karşılaşması sonrası operasyonunun planlanması sebebiyle, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi."

Son Dakika: Kenan Karaman, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı! Yerine Halil Dervişoğlu alındı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Yorumlar (1)
az oz:Hala Kenanı mı alıyorlar kadroya ya...
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Haber: Son Dakika: Kenan Karaman, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı! Yerine Halil Dervişoğlu alındı - Haberler Spor
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