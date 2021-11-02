Son dakika haber! Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek'ten kadroya büyük operasyon

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yıllar sonra transfer yasağını açıp kadrosunu yenilemesine rağmen şampiyonluk hayaliyle başladığı sezonda düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek'in geçen hafta sinyalini verdiği operasyon gerçekleşti. Taraftarı önündeki 4-1'lik Karaköprü Belediyespor yenilgisiyle bardağı taşıran İzmir ekibinde yetersiz görülüp forma şansı bulamayan 6 yeni transferden Oğulcan'ın sözleşmesi feshedilirken, Alperen de süresiz kadro dışı kaldı.

Karaköprü Belediyespor maçında penaltı kaçırdıktan sonra oyundan alınırken öfkeyle direkt soyunma odasına gitmeye çalışan, teknik heyet kendisine engel olunca formasını çıkarıp yedek kulübesine atarak taraftarın büyük tepkisini çeken Doğukan İnci de süresiz kadro dışı bırakıldı. Kadronun 29 kişi olması nedeniyle sağlıklı antrenman yapamamaktan şikayet eden Ahmet Taşyürek, gençlerden Mert, Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'ı da altyapıya yolladı.