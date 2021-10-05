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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika spor haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi kapsamında düzenlenen lansman maçına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi kapsamında düzenlenen lansman maçına katıldı. Kasapoğlu, eski yıldız futbolculardan Hamit Altıntop, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu ve Tuncay Şanlı'nın da katılığı lansman maçında gençler ile birlikte yeşil sahalara çıktı.

Kasapoğlu, "Sosyal Uyum Projesi bakanlığımızın önemli projelerinden biri. Gençlerimizi bu anlamda destekleme, gençlerimize yeni imkanlar sunarak onları hazırlama, kaynaştırma yönünden ve hakikaten başarıyla yürüyen bir proje. Sosyal uyum kapsamında sporun evrensel mesajı, kaynaştıran üleştiren, kardeşliği sevgiyi ön plana çıkaran o ruhu bugün sahada görüyoruz. 'Paylaş ve Paslaş' sloganıyla bugün, emektar sporcularımızla gençleri bir araya getirdik. Onlar da sahada tüm hünerlerini yine sporun o güzel ruhu olan kardeşlik ruhuna, dostluk anlayışına uygun bir şekilde ortaya koyuyorlar. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Tüm gençlik ve spor bakanlığı ailesi olarak gençlik hizmetleri genel müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bu proje, inanıyorum ki tüm sahada etkisini ve başarılarını arttırarak devam ettirecektir" diye konuştu.

1999 yılından 2017 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen eski Türk milli futbolcularından Sabri Sarıoğlu ise, düzenlenen organizasyonun çok güzel olduğunu ve böyle bir organizasyona katılmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Öncelikle böyle bir organizasyonu düzenleyen bakanımız sayın Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Gençleri birbirine kaynaştırma açısından çok güzel bir organizasyon. Buraya da davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada genç kardeşlerimizle maç yapıyoruz. Tabii onlar biraz daha enerjikler ama biz de onlardan aşağı kalmıyoruz. Güzel bir ortam, güzel bir organizasyon. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonlar daha da çoğalır. Gençlerimizin spora biraz daha ilgi duymalarını arttırabilirsek bence gelecek daha iyi olur. Şuan her şey çok güzel, bakalım ikinci yarıya ne olacak?" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeşil sahada gençlerle buluştu

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