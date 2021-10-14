Kimse tanımadı! Sokağa inen Arda Turan'ın YouTuber eşi, aldığı cevaplarla dumura uğradı - Haberler Spor
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Kimse tanımadı! Sokağa inen Arda Turan'ın YouTuber eşi, aldığı cevaplarla dumura uğradı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın kaptanlarından Arda Turan'ın eşi, YouTube kanalına çekeceği video için Bayrampaşa sokaklarını gezdi. Aslıhan Turan, vatandaşlara "Beni tanıyan var mı?" diye sordu. Aslıhan Turan, kendisini tanıyanların çıkmaması sonrası şaşkınlık geçirdi.

Son zamanlarda YouTube kanalında çektiği videolarla dikkat çeken Aslıhan Turan, eşinin doğup büyüdüğü Bayrampaşa sokaklarını gezdi. Aslıhan Turan'ın yanında Arda'nın kardeşi Okan Turan da vardı. Aslıhan Turan, vatandaşlara "Beni tanıyan var mı?" sorusunu yöneltti.

HİÇ BEKLEMİYORDU

Aslıhan Turan'ı tanıyan çıkmaması sonrası etrafındakiler de espriler yapmaya başladı. Arda'nın kardeşi, "Aslıhan, Bayrampaşa'da kendisini arayan birisini arıyor" diye takıldı. Sosyal medyada bu videoya tepki gösterenler de oldu.

İşte bazı yorumlar:

Sokağa inen Arda'nın YouTuber eşi Aslıhan Turan, aldığı cevaplarla dumura uğradı

Sokağa inen Arda'nın YouTuber eşi Aslıhan Turan, aldığı cevaplarla dumura uğradı

Sokağa inen Arda'nın YouTuber eşi Aslıhan Turan, aldığı cevaplarla dumura uğradı

Kimse tanımadı! Sokağa inen Arda Turan'ın YouTuber eşi, aldığı cevaplarla dumura uğradı
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Yorumlar (1)
YOĞURTÇU :HAHA GEREKSİZ BİRİNİN GEREKSİZ EŞİSİN .... MİLLET EKMEK PEŞİNDE SEN KİMSİN ?
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Haber: Kimse tanımadı! Sokağa inen Arda Turan'ın YouTuber eşi, aldığı cevaplarla dumura uğradı - Haberler Spor
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