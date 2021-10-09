Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını 'dudak dudağa' fotoğrafla aldı
Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius, adeta intikam golü yedi. Karius, aldattığı Sophia Thomalla'dan defalarca özür dilese de kabul görmemişti. Thomalla, tenisçi Alexander Zverev'le birliktelik yaşamaya başladı. Thomalla, sosyal medyadan yeni aşkıyla kumsaldan çok samimi bir poz paylaştı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, aldattığı ve halen gönlü olduğu Sophia Thomalla'dan tokat gibi cevap aldı. Thomalla, defalarca kez özür dileyen Karius'u affetmeyip hayatına devam etti.
AÇIK PAYLAŞTI
Thomalla, sosyal medyadan tenisçi Alexander Zverev'le samimi olduğu kareyi paylaştı. Kumsalda yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş yatan Thomalla, adeta 'umudunu kes' mesajı verdi.
PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ
Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Karius, yediği gollerle saç baş yoldurmuştu. Alman kaleci saha içindeki performansıyla değil, saha yaşantısındaki olaylarıyla gündeme gelmişti.
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