Skora sinirlenen Ronaldo'nun soyunma odasında takım arkadaşlarını bir dövmediği kaldı: Utanmıyor musunuz?
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın ilk yarısını 2 farklı geriden bitirdiği maçın ardından soyunma odasında Cristiano Ronaldo fırtınası yaşandı. Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarına ateş püskürdüğü ve bu sonuç karşısında utanıp utanmadıklarını sorduğu öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester United, 2 farklı geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. İngiliz devinin tarihi geri dönüşünde Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasında yaptığı konuşmanın büyük etkisi olduğu öğrenildi.
RONALDO, TAKIM ARKADAŞLARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
The Sun'a konuşan Manchester United'dan bir kaynak, "Ronaldo, takım arkadaşlarına utanıp utanmadıklarını sordu ve Manchester United'ın kendi taraftarlarının önünde böyle performans gösterme lüksünün olmadığını söyledi. Onlara maçı kazanmaları gerektiğini ve eğer kazanmazlarsa Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına kalamayacaklarını ifade etti. Ronaldo soyunma odasında sinirliydi" dedi.
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