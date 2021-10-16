Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, maçta kırmızı kart gördü - Haberler Spor
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Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, maçta kırmızı kart gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, maçta kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 9. hafta maçında DG Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ederken, mücadelenin 90. dakikasında Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 9. hafta maçında DG Sivasspor, Antalyaspor'u konuk ederken, mücadelenin 90. dakikasında Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak kırmızı kart gördü.

Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden antrenör Albayrak, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve tribüne gönderildi.

Kırmızı kartın ardından Albayrak'ı, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular sakinleştirdi. - SİVAS

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, maçta kırmızı kart gördü

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, maçta kırmızı kart gördü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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