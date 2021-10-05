Sivas maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçında kırmızı kart gören siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yalçın'ın 36. madde uyarınca 1-3 maç arası ceza alması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçtiği maçta saha içine girerek topa vuran Sergen Yalçın kırmızı kart görmüştü. Başarılı teknik direktör, sportmenliğe aykırı hareketi nediyele PFDK'ya sevk edildi.
1-3 MAÇ ARASI CEZA ALMASI BEKLENİYOR
TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın 02.10.2021 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.-Demir Grup Sivasspor(2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Deneyimli teknik adama 36. madde uyarınca 1-3 maç arası ceza gelmesi bekleniyor.
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