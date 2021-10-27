Sinirden gözü dönen Ali Koç, neden taraftarın üzerine yürüdü? İşte gerilimin perde arkası

Futbolda peş peşe gelen kötü sonuçların enerjisi basketbol maçına da yansıdı. EuroLeague'de Barcelona'ya kaybedilen maçın ardından sonra sinirler gerildi. Alanya maçından sonra istifaya davet edilen Ali Koç, basket maçında tepkili olan taraftarlarla gerginlik yaşadı.

"SAKİN OLSANA"

Başkan Ali Koç,duyduğu küfürler üzerine bir taraftarın üzerine yürüdü. Koç'un, "Bırak bu işleri Başkan" sözlerine de öfkelendiği aktarıldı. Araya başkalarının girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. Çok sinirli olan Başkan'a tribünlerden, "Takımla ilgilen, sakin olsana Başkan" tezahüratları yapıldı.

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