Sinan Engin canlı yayında çıldırdı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat - Haberler Spor
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Sinan Engin canlı yayında çıldırdı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat

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Konya maçında 42. dakikada 3 değişiklik yapan Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı. Engin, "Bu Fenerbahçe'nin hocaları hep mi tuhaf olur? Bunun yaptığı psikopatlıktır ulan. Çok sinirlendim" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de yorumculuk yapan eski futbolcu Sinan Engin, Vitor Pereira'yı çok sert eleştirdi. Sinan Engin, Pereira'nın tercihleri için 'psikopatça' tanımı yaptı.

Sinan Engin canlı yayında çıldırdı: Bu Pereira gerçekten psikopat

İşte Sinan Engin'in Pereira eleştirisi:

"1 tane oyuncuyu kenara alırsın, 3 tane oyuncuyu 42'de almak nedir? Bu psikopatlıktır ulan. Sen bu çocukları bitirdin. 3 dakikada mı maçı kurtardın. Devrede ısınırlar, aslan gibi oyuna girerler. Devrim yapacaktı, Fenerbahçe'yi devirdi. Senin bir ideal ilk 11'in yok mu, bu Fenerbahçe'ye gelen hocalar bir tuhaf. Çok sinirlendim. Bu çocukları 42.dakikada çocukları demoralize etti."

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Yorumlar (1)
Metin Yalcin:Futbol kulüpleri 1985 yılı sonrası, kripto soygun düzenine dönüştüğü zaman futbol izleyicisi olmayı bıraktım masum saf insanların cebinden para tırtıklamaktan başka bir işe yaradıkları yok ..
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