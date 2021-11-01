Shakira ve Pique'nin pozu nefes kesti! İlk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar

Spor ve magazin dünyasının örnek çifti Shakira ve Pique'nin Cadılar Bayramı pozu, ortalığı yıktı. Uzun yıllardır evli olan çiftin birbirine olan aşkı bu pozla bir kez daha tescillendi.

SAMİMİ POZ

İkilinin özel kostüm ve makyajıyla verdiği poz, takipçilerini mest etti. Dünya basını ve sosyal medyada bu kare çok konuşuldu.

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