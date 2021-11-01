Shakira ve Pique'nin pozu nefes kesti! İlk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar
Cadılar Bayramı'na spor dünyası da büyük ilgi gösteriyor. Barcelonalı futbolcu Pique ve şarkıcı eşi Shakira, iddialı pozlarıyla gündemi salladı.
Spor ve magazin dünyasının örnek çifti Shakira ve Pique'nin Cadılar Bayramı pozu, ortalığı yıktı. Uzun yıllardır evli olan çiftin birbirine olan aşkı bu pozla bir kez daha tescillendi.
SAMİMİ POZ
İkilinin özel kostüm ve makyajıyla verdiği poz, takipçilerini mest etti. Dünya basını ve sosyal medyada bu kare çok konuşuldu.
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