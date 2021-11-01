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Shakira ve Pique'nin pozu nefes kesti! İlk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar

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Shakira ve Pique'nin pozu nefes kesti! İlk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar

Cadılar Bayramı'na spor dünyası da büyük ilgi gösteriyor. Barcelonalı futbolcu Pique ve şarkıcı eşi Shakira, iddialı pozlarıyla gündemi salladı.

Spor ve magazin dünyasının örnek çifti Shakira ve Pique'nin Cadılar Bayramı pozu, ortalığı yıktı. Uzun yıllardır evli olan çiftin birbirine olan aşkı bu pozla bir kez daha tescillendi.

Shakira ve Pique'nin pozu nefes kesti! İlk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar

SAMİMİ POZ

İkilinin özel kostüm ve makyajıyla verdiği poz, takipçilerini mest etti. Dünya basını ve sosyal medyada bu kare çok konuşuldu.

Shakira ve Pique'nin pozu nefes kesti! İlk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar

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