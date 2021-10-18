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Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu paylaştı! Taraftarların beklediği müjde geldi

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Teixeira, Pjanic ve Ersin'in yarın sahada olacağını ifade etti. Yalçın, "Şampiyonlar Ligi istatistiklerini yakalamak zorundayız. Atiba sakatlandı, Topal da sakat. Teixeira, N'Sakala, Pjanic ve Ersin yarın sahada olacak. İkincilik ihtimalini değil, yarınki maçı kazanmayı düşünüyoruz" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon maçı öncesi sahaya süreceği kadroyu açıkladı. Yalçın, sakatlıktan çıkan yıldızlarını ilk 11'de kullanacağını ifade etti.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Yarın N'Sakala ve Pjanic kadroda olacak. Alex ile başlayacağız yarın.Onu da yeterince dinlendirdik ve yarın onunla başlayacağız maça. Yarın kazanmak istiyoruz. Kafamızda herhangi bir hedef yok, sadece yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah güzel bir skorla sahadan ayrılırız

Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmak zorundayız. Türkiye'deki istatistiklerde kalırsak Avrupa'da pek şansımız olmaz. İki lig arasındaki sorunu, oynadığımız maçlarda yaşıyoruz. Dortmund maçında bile çok mücadele ettik ama yine de yakalayamadık o seviyeyi.

Atiba, Başakşehir maçından önce sakatlandı. Kullanmayabilirdik ama kendisi oynamak istedi. Bir dahaki milli maç arasına kadar olacağını düşünmüyorum. N'Koudou ve Mehmet Topal önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak.

Yaşadığımız sakatlıklar ritmimizi bozdu. Yarın iyi oyun oynayan, savaşan, mücadele eden ve kazanarak 3 puan almış bir Beşiktaş görmek istiyoruz."

Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu paylaştı! Taraftarların beklediği müjde geldi
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