Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Haberler Spor
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Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Kenan Karaman aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği daha önce duyurulan Kenan Karaman'ın da kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

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Haber: Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Haberler Spor
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