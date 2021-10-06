Serbest dalışta ilk günün şampiyonları madalyalarını aldı

ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu ev sahipliğinde Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ilk gün yarışlarında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Plajı açıklarında yapılan ilk gün yarışları, 'sabit ağırlık çift palet' disiplininde yapıldı. Bu disiplinde kadınlarda Slovenya'dan dünya rekortmeni Alenka Artnik 105 metreye dalarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. Bu dalda ikinciliği ve gümüş madalyayı 103 metrelik dalış yapan Fransa'dan Marianne Gillespie, üçüncülüğü ve bronz madalyayı 91 metreye dalış yapan Çekya'dan Alena Konecna kazandı.

Şampiyonada bugün FİM disiplininde yarışmalar yapılacak. Yarın ise şampiyonaya bir gün ara verilecek.