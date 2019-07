SPOR 'Sen yapamazsın' dediler, şimdi olimpiyatlara gidiyor

'Sen yapamazsın' dediler, şimdi olimpiyatlara gidiyor

Gürkan DURAL- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da 14 yıl önce tekvandoya başlayıp, gösterdiği performansa milli takıma seçilerek birçok başarı elde eden Hatice Kübra İlgün (26), bu spora başladığı ilk zamanlarda "Tekvando erkek sporu, sen evinde otur" şeklinde tepkiler aldığını söyledi. Dünyanın en iyi 4 kadın tekvandocusu arasında gösterilen İlgün, şimdilerde, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Bursa'da yaşayan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Aslen Kars doğumlu olan, İlgün, 14 yıl önce tekvandoya ilk başladığında olumsuz tepkiler aldığını söyledi. Eleştirilere rağmen yılmayan Hatice Kübra İlgün şimdilerde dünyanın en iyi 4 kadın tekvandocusundan biri olarak gösteriliyor. Topladığı puanlarla birlikte önümüzdeki yıl Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'na gidecek olan Hatice Kübra İlgün, hazırlıklarını sürdürüyor.

'SEN YAPAMAZSIN' DEDİLER

Tekvandoya ilk başladığında çevreden olumsuz tepkiler aldığını söyleyen Hatice Kübra İlgün, "?Sen spor mu yapacaksın, git evinde otur. Tekvando erkek sporu, sen yapamazsın? diyenler oldu. Kimseye kulak asmadım" dedi.

Futbol antrenörü babasının kendisine fazlasıyla destek olduğunu dile getiren İlgün, çalışmalarını kentteki Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyor. Salona gelen çocukların çoğunun akrabası olduğunu ifade eden İlgün, "Beni örnek aldılar. Başarabildiğim için onlar da başarabileceğine inanıyor" diye konuştu.

'TEKVANDO' ERKEK SPORU DEĞİL

Tekvando branşının genel olarak erkek egemen bir spor olarak göründüğünü kaydeden Hatice Kübra İlgün, "Baktığınızda 2017'de kadınlar olarak dünya ikincisi olduk. Bir kadın sporcu olarak, tekvandonun erkek sporu olmadığını düşünüyorum. Kadınların, tekvandoda Türkiye'de daha çok başarısı var. Bu açıdan her şeyin başarılabileceğini görmeliyiz, pes etmememiz gerekiyor. Kendim de bu konuda örnek olmaya çalışıyorum. Aslında zorlukları çok fazla var ama bunun yanında çok güzel yanları da var. Okul hayatımı da devam ettiriyorum. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisiyim, Olimpiyatların ardından yüksek lisans yapmayı düşünüyorum? dedi.

'OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLABİLİRİM'

Geçen yıldan itibaren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne dahil olan İlgün, gözünü ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dikti. Dünya Grand Prix'de 4'üncü sırada yer alan başarılı sporcu, 'Olimpiyatlara ilk 6 direkt olarak katılıyor. Sıralamamı koruduğum sürece Tokyo'da yer alacağım. Ülkeme madalya, özellikle de altın madalya getirmek istiyorum. Bursa'mızın eksik olan olimpiyat madalyası var, bunu da ben kazandırmak için elimden geleni yapacağım. Sonuç olarak son 2 olimpiyat şampiyonunu yendim, yine yenebilirim, ben de olimpiyat şampiyonu olabilirim. Her gün antrenmanlarımıza devam ediyoruz, bir gün tek, bir gün de çift idman yapıyoruz. Her ay da maçlarımız oluyor' ifadelerini kullandı.

BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİ

14 yıldır bu sporu yaptığını belirten Hatice Kübra İlgün, ilk derecesini 2013'te ümitlerdeki Avrupa üçüncülüğüyle aldı. Aynı yıl Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda ikinci olan genç sporcu, yine aynı yıl üniversitelerarası şampiyonada da üçüncülükle kürsüye çıktı. Ardından talihsiz bir sakatlık yaşayan ve 2017'de yeniden dereceleriyle dönen İlgün; o yıl içerisinde Güney Kore'deki şampiyonada büyüklerde 57 kiloda dünya ikincisi oldu. İlgün, bu müsabakaları '57 kilo olimpiyat sıkleti, en iyi kadınlarla dövüşüyorsun. Finalde haksız şekilde Koreli rakibime yenildim, bir ay sonra bu kez O'nu Üniversite Oyunları'nda yendim ve şampiyonluğa ulaştım' şeklinde anlattı. Daha sonra Fas'taki Grand Prix'de dönemin son iki olimpiyat şampiyonunu yenen İlgün, geçen yıl da büyüklerde milli takım ile birlikte Avrupa ikincisi oldu.

Eylül aynıda da Japonya'daki Grand Prix'ye katılacak İlgün, maçlarda hem rakiplerini tanıdığını hem de kendini geliştirme fırsatı bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA