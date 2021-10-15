Sea To Sky Enduro Yarışları'nda 'Sky Race' etabını Wade Young kazandı - Haberler Spor
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Sea To Sky Enduro Yarışları'nda "Sky Race" etabını Wade Young kazandı

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Sea To Sky Enduro Yarışları'nda

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12. Sea To Sky Enduro Yarışlarının 41 kilometrelik "Sky Race" etabını, Güney Afrikalı sporcu Wade Young birinci tamamladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12. Sea To Sky Enduro Yarışlarının 41 kilometrelik "Sky Race" etabını, Güney Afrikalı sporcu Wade Young birinci tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenen yarışlarının üçüncü gün mücadeleleri tamamlandı.

33 ülkeden 355 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, 41 kilometrelik "Sky Race" etabının kazananı 1 saat 36 dakika 6 saniyelik derecesiyle Wade Young oldu.

Güney Afrikalı sporcuyu 1 saat 37 dakika 50 saniye ile İspanyol Mario Roman, 1 saat 38 dakika 33 saniye ile Güney Afrika'dan Travis Teasdale takip etti.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, katılımın yüksek olduğu yarışlarda sona geldiklerini söyledi.

Özdemir, yarın sona erecek organizasyonda Çamyuva'dan deniz seviyesinden Tahtalı dağı zirvesine 64 kilometrelik "Olympos Dağı Yarışı"nın gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sea To Sky Enduro Yarışları'nda Sky Race etabını Wade Young kazandı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nda Sky Race etabını Wade Young kazandı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nda Sky Race etabını Wade Young kazandı

Sea To Sky Enduro Yarışları'nda Sky Race etabını Wade Young kazandı

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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Haber: Sea To Sky Enduro Yarışları'nda 'Sky Race' etabını Wade Young kazandı - Haberler Spor
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