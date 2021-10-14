Sarayköyspor BAL'a hazır

SARAYKÖY, DENİZLİ (İHA) - Yeni sezonda Denizli'yi Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek üç takımdan birisi olan Sarayköyspor Yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu İbrahim Aktürk nezaretinde Sarayköy İlçe Stadın'da sürdürüyor.

Teknik Sorumlu Aktürk ve Futbolculardan Abdullah Çetin, hedeflerinin üst sıraları zorlamak olduğunu söyledi.

Uzun bir aradan sonra liglerin başlayacak olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Sarayköyspor Teknik Sorumlusu İbrahim Aktürk, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirterek "Yüksek bir tempoda çalışıyoruz. Sahamızın da tekrar yeniden yapılması bizler için çok iyi oldu. Yaklaşık 15-20 gündür kendi sahamızda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Şu an gayet iyiyiz. Lig başlamadan lige hazır olacağımızı düşünüyorum.

Yeni sezonda hedefimiz daha önceki yıllarda olduğu gibi, Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Sarayköyspor güçlü bağları olan, güçlü aile bağları olan futbolculardan kurulu bir ekip. Ayrıca yeni transferlerimiz var. Bunların da takıma adaptasyonunu bir an önce sağlayabilirsek çok iyi duruma gelmiş olacağız. Bu adaptasyonu sağlamak için de ayrıca haftada iki kez olmak üzere hazırlık maçı yapacağız. İnşallah bu çalışmalardan sonra takımı lige hazır hale getireceğiz. Bizim en büyük özelliğimiz bir birini tanıyan futbolculardan kurulu olmamız" dedi.

"Ellimizden geleni yapacağız"

2021-2022 sezonunda mücadele edecekleri grubu da değerlendiren Teknik Sorumlu Aktürk "Grubumuz iyi gibi gözüküyor. Fakat neticede Antalya takımları ile mücadele edeceğiz. Denizli takımları arasında nasıl olacağımız belli değil. Çünkü maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Kimseye lig başlamadan şampiyon oluruz ya da olamayız diyemem. Maçlara çıkacağız. Oynayacağız. Ellimizden geleni yapacağız. Grubumuz aslında dengeli gibi ancak birkaç takım var onlar diğer takımlara göre biraz daha ağır basıyor" ifadelerini kullandı.

"Takım kurmakta geç kaldık"

Kırmızı siyahlı takımın futbolcusu Abdullah Çetin'de, Kovid 19 salgını nedeniyle belirsizlik olduğuna dikkat çekerek "Bu nedenle bizde antrenmanlara geç başladık. Takım kurmakta geç kaldık. Önümüzü görmediğimiz için geç davrandık. Onun için kısa bir süre önce takım kurmaya ve çalışmalara başladık. Tam takım olarak çalışmalara başlayalı fazla bir zaman olmadı. Bu nedenle elimizden geldiği kadar en iyi şekilde lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirip lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz üst sıraları zorlamak. Elimizden geldiği kadar mücadele edip alabildiğimiz kadar puanları almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ