Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği projenin amacı spor ve sanatın birleştirici gücüyle yeni bir sinerji yakalamak. Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet