Çılgınlar gibi sevindiler! Newcastle'da takımın yeni sahibi Prens bin Selman'ın ismini haykırdılar

Uzun süredir futbol dünyasının konuştuğu satış en sonunda gerçekleşti. Avrupa'da takım arayışını sürdüren Muhammed bin Selman, Newcastle'de karar kılmıştı ve bu hayalini gerçekleştirdi. Selman, 352 milyon euro karşılığında Newcastle'ı satın aldı.

Bu satış yaklaşık 18 aydır onaylanmayı bekliyordu. Newcastle'ın resmen satılmasıyla kulübün taraftarları da çılgınlar gibi sevindi. Muhammed bin Selman'ın tahmin edilen serveti 400 milyar euro civarında. Birçok ülkeden daha zengin bir yatırımcı. Londra'da, Paris'te sarayı var. Selman ayrıca bir oyun bağımlısı. Oyunlara harcadığı paranın sınırı yok.

ŞAMPİYONMUŞ GİBİ

Newcastle taraftarları, St. James Park'ta sabah saatlerine kadar bu haberi kutladı. Köklü tarihi olan Newcastle United, artık Manchester City, Liverpool gibi takımlarla boy göstermenin hayalini kuruyor.

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