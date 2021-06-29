Spor salonları tedbir alarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor
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Spor salonları tedbir alarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor

Spor salonları tedbir alarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs ile mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi devam ederken spor salonları da, tedbir ve önlemlerini alarak yeniden spor yapmak isteyen vatandaşlara kapılarını açtı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi devam ederken spor salonları da, tedbir ve önlemlerini alarak yeniden spor yapmak isteyen vatandaşlara kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, korona virüs ile mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi açıklamıştı. Kademeli normalleşme kapsamında korona virüse karşı tedbir ve önlemlerini alan spor salonları da spor yapmak isteyen vatandaşları bekliyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında uzun süre evlerinde hareketsiz kalan birçok insanda bel ve boyun kaslarında rahatsızlıkların meydana geldiğini belirten Spor hocası Özge Özdoğan, "İnsanlar masa başında hareketsiz saatlerce çalışmak zorunda kaldılar. Buda hem kas kuvvetlerini, hem omurga sağlıklarını, hem de kilo almalarına neden oldu. Kademeli olarak normalleşme ile beraber spor salonları şu aralar çok yoğun rağbet görüyor. İnsanların eski sağlıklı görüntülerine kavuşmaları için onların Hem beslenme alışkanlıklarını Hem fiziksel zindeliklerine ulaşmaları için gerekli antrenmanları düzenleyip uygulatıyoruz. Bunun için salonumuzda sadece randevulu çalışmayı ve açık alanlar bulundurarak o alanlarda çalışmayı hedefledik. Şimdi hareket zamanı fiziksel zindeliğimiz İçin bir dakika bile geç kalmayalım unutmayalım ki dünyada insanlar en çok hareketsizlikte ölüyor. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Şimdi spor yapma zamanı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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