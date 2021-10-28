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Saha Kenarı Kamerası: Crystal Palace 1-1 Newcastle United

Dugout - Haberler | Spor

Ekim 2021'de oynanan Premier Lig maçında Crystal Palace kendi evinde Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. Crystal Palace'ın golü Christian Benteke'den gelirken, Callum Wilson deplasmanda takımının tek golünü atan isim oldu.

Ekim 2021'de oynanan Premier Lig maçında Crystal Palace kendi evinde Newcastle United ile 1-1 berabere kaldı. Crystal Palace'ın golü Christian Benteke'den gelirken, Callum Wilson deplasmanda takımının tek golünü atan isim oldu.

Saha Kenarı Kamerası: Crystal Palace 1-1 Newcastle United
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