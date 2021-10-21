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Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar

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Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yla karşılaşıyor. Maç öncesinde stadyumdaki ekranda sarı-kırmızılıların kadrosunun yerine Bayern Münih'in ilk 11'inin yazılması büyük şaşkınlık yarattı. Ekranda sadece Fatih Terim'in isminin doğru yazması dikkat çekti.

Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı yenerek liderliğini perçinlemek istiyor. Zorlu maç öncesinde RZD Arena'da bulunan dev ekrana yansıtılan Galatasaray ilk 11'i herkesi şaşkınlık içinde bıraktı.

YALNIZCA FATİH TERİM'İN ADI DOĞRU YAZILDI

Stadyum içindeki dev ekrana Galatasaray yerine Bayern Münih'in ilk 11'i yazıldı. Ekranda sadece Fatih Terim'in ismi doğru yazılması dikkat çekti. Moskova'da yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirirken sarı-kırmızılı taraftarlar konuyla ilgili binlerce paylaşım yaptı.

Rusya'da benzeri görülmemiş hata! Fatih Terim'i dünyaca ünlü takımın hocası yaptılar

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