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Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları

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Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı futbolcuları arasında yer alan Ronaldo ve Messi, piyasa değeri en yüksek oyuncular listesinde ilk 10'a giremedi. Dünyaca ünlü yıldızlar yerini genç yeteneklere bırakırken zirveyi 144.2 milyon euroluk değeriyle Erling Haaland aldı.

KPMG Football Benchmark, piyasa değeri en yüksek 10 futbolcuyu belirledi. Yeşil sahalardaki başarılarıyla 21. yüzyıla damgasını vuran Ronaldo ve Messi bu listede yer almadı.

PREMIER LİG'DEN 6 FUTBOLCU LİSTEYE GİRDİ

NTV Spor'un KPMG'nin raporundan aktardığına göre ilk 3'te Haaland, Mbappe ve Harry Kane yer aldı. 10 kişilik listeye Premier Lig'den 6 futbolcu girmesi dikkat çekti. Manchester United Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'le listeye en fazla futbol sokan takım oldu.

İşte dünyanın en pahalı futbolcuları

  • Erling Haaland/ Borussia Dortmund: 144.2 milyon euro
  • Kylian Mbappe/ Paris Saint-Germain: 139.5 milyon euro
  • Harry Kane/ Tottenham Hotspur: 121.2 milyon euro
  • Bruno Fernandes/ Manchester United: 118.9 milyon euro
  • Romelu Lukaku/ Chelsea: 115.6 milyon euro
  • Neymar Jr/ Paris Saint-Germain: 115.5 milyon euro
  • Frankie De Jong/ Barcelona: 114.3 milyon euro
  • Kevin de Bruyne/ Manchester City: 112.5 milyon euro
  • Marcus Rashford/ Manchester United: 110.9 milyon euro
  • Jado Sancho/ Manchester United: 110.5 milyon euro

Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları
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Yorumlar (1)
Emrah Ozbek:Bahsi geçen 2 li zaten efsane olmuş. Yaşları 35 i bulmuş. En pahalı futbolcular arasına girmelerine gerek mi var. Sıralamadaki oyuncuların en yaşlısı 30 o da Kevin de Bruyne. Bi daha düşünülsün :)
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Haber: Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları - Haberler Spor
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