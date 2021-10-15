Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları

KPMG Football Benchmark, piyasa değeri en yüksek 10 futbolcuyu belirledi. Yeşil sahalardaki başarılarıyla 21. yüzyıla damgasını vuran Ronaldo ve Messi bu listede yer almadı.

PREMIER LİG'DEN 6 FUTBOLCU LİSTEYE GİRDİ

NTV Spor'un KPMG'nin raporundan aktardığına göre ilk 3'te Haaland, Mbappe ve Harry Kane yer aldı. 10 kişilik listeye Premier Lig'den 6 futbolcu girmesi dikkat çekti. Manchester United Jadon Sancho, Marcus Rashford ve Bruno Fernandes'le listeye en fazla futbol sokan takım oldu.

İşte dünyanın en pahalı futbolcuları

Erling Haaland/ Borussia Dortmund: 144.2 milyon euro

144.2 milyon euro Kylian Mbappe/ Paris Saint-Germain: 139.5 milyon euro

139.5 milyon euro Harry Kane/ Tottenham Hotspur: 121.2 milyon euro

121.2 milyon euro Bruno Fernandes/ Manchester United: 118.9 milyon euro

118.9 milyon euro Romelu Lukaku/ Chelsea: 115.6 milyon euro

115.6 milyon euro Neymar Jr/ Paris Saint-Germain: 115.5 milyon euro

115.5 milyon euro Frankie De Jong/ Barcelona: 114.3 milyon euro

114.3 milyon euro Kevin de Bruyne/ Manchester City: 112.5 milyon euro

112.5 milyon euro Marcus Rashford/ Manchester United: 110.9 milyon euro

110.9 milyon euro Jado Sancho/ Manchester United: 110.5 milyon euro

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