Ronaldinho'dan Mbappe tahmini!

Sürekli olarak Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Mbappe'nin futbol tarzını beğendiğini söyleyen Sambacı, "Bu benim sevdiğim bir oyun tarzı, hızı ve top sürme özellikleri ile bence Mbappe bir gün Ballon d'Or'u alacak" dedi.

"Messi ve Neymar çok iyi arkadaş"

Psg'nin eski futbolcusu Ronaldinho yaptığı açıklamada, Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Lionel Messi ve vatandaşı Neymar ile olan ilişkisinden de bahsetti.

Messi ve Neymar'ın arkadaş olduğunu ifade eden Ronaldinho"Birlikte oynuyorlar, bu putperestlik veya hayranlık ile ilgili bir hikaye değil. Bu bir dostluk hikayesi ve hatta onların çok iyi arkadaş olduklarını söyleyebilirim." dedi.

"Benim için sürpriz oldu"

Messi'nin Barcelona'dan ayrılması ile ilgili de konuşan Ronaldinho, "Barcelona'ya geldiğimde, bu harika genç adam Messi hakkında zaten çok fazla konuşuluyordu sonra birlikte antrenman yaptığımızda kalitesini gördüm. Her maçta ve antrenmanda onun farklı olduğunu gördük. Onu futbol oynarken izlemek bir zevkti ve o benim için gerçek bir arkadaş oldu." ifadelerini kullandı.

PSG'nin Leipzig maçı öncesi Messi ile de görüşmesinden bahseden Ronaldinho "Onu Avrupa'daki ilk kulübümde gördüğüm için çok mutluyum, olacağını düşündüğüm bir şey olmasa da. Kariyerini Barcelona'da bitireceğinden emindim. Benim için sürpriz oldu. PSG'yi seviyorum ama bu benim için sürpriz oldu çünkü onu Barcelona'ya haricibir formayla göreceğimi hiç düşünmemiştim." diye konuştu.

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