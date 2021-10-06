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Roberto Mancini İspanya Maçı Öncesinde Konuştu

Dugout - Haberler | Spor

Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam 37 maçtır yenilmediklerini ve böyle devam etmek istediklerini söyledi.

Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam 37 maçtır yenilmediklerini ve böyle devam etmek istediklerini söyledi.

Roberto Mancini İspanya Maçı Öncesinde Konuştu
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Haber: Roberto Mancini İspanya Maçı Öncesinde Konuştu - Haberler Spor
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