Roberto Mancini İspanya Maçı Öncesinde Konuştu
Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam 37 maçtır yenilmediklerini ve böyle devam etmek istediklerini söyledi.
Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam 37 maçtır yenilmediklerini ve böyle devam etmek istediklerini söyledi.
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