Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemine kırmızı kart tepkisi - Haberler Spor
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Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemine kırmızı kart tepkisi

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Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler 23. dakikada Kim-Min Jae'nin kırmızı kartıyla oyun dışında kalırken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı eleştirdi. Dilmen yaptığı yorumda, "Faul olduğu bile tartışılacak pozisyonda Ali Şansalan, Kim Min-Jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Tüm hakemlerin bu tür pozisyonlara faul çalmadığını hatta hiç kart vermediğini gösterebilirim" dedi.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Kim-Min Jae kırmızı kartla oyun dışında kalırken TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"O GÜCÜ HAKEM VERİR FUTBOLCUYA"

"Futbol sadece oyuncuların oynadığı bir oyun değil. Bazen psikolojik faktörler, her insan olduğu gibi hakemi de etkiliyor. Büyük baskıdan etkileniyor. Trabzonspor, Fenerbahçe maçlarını yönetmek de zor, yorumlamakta zordur. Faulü bile tartışılır. Faul olduğu bile tartışılacak pozisyonda Ali Şansalan, Kim Min-Jae'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Tüm hakemlerin bu tür pozisyonlara faul çalmadığını hatta hiç kart vermediğini gösterebilirim. Fenerbahçe'de Mesut ile Rossi'nin hayatında hiç koşmadığı kadar koşacağı bir maç olacak. Bazen psikolojik faktörler hakemleri de etkiler. Son 10 gündür hakemlerin üzerindeki büyük baskı, hakemi etkilemiş. Maçın bitiş düdüğünde Berat 'Niye oynatmadın' diye hakemin dibine kadar gidiyor. O gücü hakem verir futbolcuya.

"HAKEM TAMAMEN DAĞILDI"

"Nwakaeme'nin 1 dakikalık itirazına kart vermedi. Gustavo'nun tek itirazına lap diye kart verdi! Ben sabahtan akşama kadar Kim'e verilen ikinci sarı kart pozisyonunun olmadığı konuşurum. Valencia, hakemin tam önünde kafaya çıktı. Dirseği ile oyuncuya vurdu faul verdi ama kart veremedi. Hakem tamamen dağıldı. İnşallah bu 15 dakikada kendine gelir"

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemine kırmızı kart tepkisi
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