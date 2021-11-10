SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu - Haberler
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SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu-Bahar Çağlar Ökten: Çok önemli iki maç ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz-Tuğçe Canıtez: İki maç da bizim için güzel olacak-Merve Aydın: Takımın iyi bir enerjisi var-Sevgi Uzun: İki maça da hazır olup galip...

SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi Dha'ya konuştu

- Bahar Çağlar Ökten : Çok önemli iki maç ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

- Tuğçe Canıtez : İki maç da bizim için güzel olacak

-Merve Aydın: Takımın iyi bir enerjisi var

-Sevgi Uzun: İki maça da hazır olup galip geleceğimize inanıyorum

SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu

SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu

SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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