SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi Dha'ya konuştu

- Bahar Çağlar Ökten : Çok önemli iki maç ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

- Tuğçe Canıtez : İki maç da bizim için güzel olacak

-Merve Aydın: Takımın iyi bir enerjisi var

-Sevgi Uzun: İki maça da hazır olup galip geleceğimize inanıyorum