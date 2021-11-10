SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu
SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu-Bahar Çağlar Ökten: Çok önemli iki maç ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz-Tuğçe Canıtez: İki maç da bizim için güzel olacak-Merve Aydın: Takımın iyi bir enerjisi var-Sevgi Uzun: İki maça da hazır olup galip...
SPOR Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi Dha'ya konuştu
- Bahar Çağlar Ökten : Çok önemli iki maç ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
- Tuğçe Canıtez : İki maç da bizim için güzel olacak
-Merve Aydın: Takımın iyi bir enerjisi var
-Sevgi Uzun: İki maça da hazır olup galip geleceğimize inanıyorum