Patrick Vieira: 'Arsenal'e Çocuk Olarak Geldim ve Adam Olarak Ayrıldım' - Haberler Spor
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Patrick Vieira: 'Arsenal'e Çocuk Olarak Geldim ve Adam Olarak Ayrıldım'

Dugout - Haberler | Spor

Crystal Palace teknik direktörü Patrick Vieira, eski kulübü futbolcu kariyerinin en önemli kulübü Arsenal'in evi Emirates Stadyumu'na geri dönüşü hakkında konuştu. Geri dönmenin kendisi için duygusal olacağını söyleyen Vieira, hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi.

Crystal Palace teknik direktörü Patrick Vieira, eski kulübü futbolcu kariyerinin en önemli kulübü Arsenal'in evi Emirates Stadyumu'na geri dönüşü hakkında konuştu. Geri dönmenin kendisi için duygusal olacağını söyleyen Vieira, hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi.

Patrick Vieira: 'Arsenal'e Çocuk Olarak Geldim ve Adam Olarak Ayrıldım'
Dugout - Spor Haberleri
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Haber: Patrick Vieira: 'Arsenal'e Çocuk Olarak Geldim ve Adam Olarak Ayrıldım' - Haberler Spor
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