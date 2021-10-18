Patrick Vieira: 'Arsenal'e Çocuk Olarak Geldim ve Adam Olarak Ayrıldım'

Crystal Palace teknik direktörü Patrick Vieira, eski kulübü futbolcu kariyerinin en önemli kulübü Arsenal'in evi Emirates Stadyumu'na geri dönüşü hakkında konuştu. Geri dönmenin kendisi için duygusal olacağını söyleyen Vieira, hedeflerinin üç puan olduğunu söyledi.

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