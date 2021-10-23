Ozan Kabak kabusu yaşadı! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Chelsea, sahasında Norwich City'e tam 7 gol attı. Milli savunmacı Ozan Kabak'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada İngiliz yıldız Mason Mount attığı gollerle yıldızlaştı.

OZAN KABAK, 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 18. dakikada Callum Hudson-Odoi, 42. dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell, 62. dakikada Max Aarons attı. Norwich'te Benjamin Gibson, 65. dakikada çift sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekipte forma giyen milli savunmacı Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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