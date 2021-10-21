Osman Şahan da kardeşi Olcay Şahan gibi futbol tutkunu çıktı

Oynadığı futbolla bir döneme damga vuran ve Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Beşiktaş ile Trabzonspor'un formasını terleten Olcay Şahan'ın abisinin de futbolun içinde olduğu ortaya çıktı.

Kardeşi Olcay Şahan'la birlikte futbol tutkunu olduklarını ifade eden Osman Şahan, Trabzonspor ve Beşiktaş takımlarında oynamış olan Olcay Şahan'ın takımına olan güveni ve tutkusuyla başarı elde ettiğini söyledi.

"Sporun tutkusu ve takım ruhu oyuncuya güç veriyor" diyen Şahan, "Almanya vatandaşı olan bir menajer olarak, Avrupa'nın bu konuda eksik olduğunu düşünüyorum. Futbol her zaman tutku ve takım ruhuyla birlikte hareket edilmesi gereken bir alan. Bu nedenle oyuncuya güvenmek ve onu tanıdıktan sonra doğru transferin gerçekleşmesini sağlamak önemli. Uluslararası transferler için aracılık yaparken, oyuncunun o takımda ne kadar iyi performans göstereceğini ancak onu tanıyarak anlayabiliriz" diye konuştu

"OYUNCU SEVEREK OYNUYORSA SORUN YOK"

Şahan, "Oyuncunun takımla bir hareket etmeyi bilmesi, en önemlisi de bu ruha sahip olması gerekiyor. Takım ruhunun değil, kişinin baskın olduğu takımlar genellikle liglerde dalgalanmalı puanlar alırlar. Birlikte hareket etmeyi ve oyuncu takımını severek sahaya çıkmayı bilmeli. Ancak bir takımın başarısının bu şekilde elde edileceğini düşünüyorum" dedi.

"90 DAKİKA KOŞMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Osman Şahan, kardeşi Olcay Şahan'ın futbola olan tutkusundan ilham aldığını söyleyerek, transferlerde de oyuncuyu tanımak, onun futbola olan tutkusunu bilmenin önemli olduğunu söyledi. Şahan "Futbol her zaman sahada görünen ama oyuncunun bütün yaşamını etkileyen sporlardan biridir. İçinde tutku olmadıktan sonra kimse bir topun arkasından 90 dakika koşmanın bir anlamı olmadığını bilir. Spor tutkusu, takım ruhu ve oyuncunun kendine olan güveni de futbolun en önemli parçaları. Hepsinin bir araya gelmesi takım ruhunu besliyor. Futbol tutkusu, sporlar arasındaki en çok göze çarpan konular arasında. Özellikle takımın tutkusu, takımı tutanlar tutkusu, ekibin ve teknik direktörün tutkusu, oyuncunun başarısını her zaman parlatır" ifadelerini kullandı.

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