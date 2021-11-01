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OSB Teknik Koleji evinde hata yapmadı

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OSB Teknik Koleji evinde hata yapmadı

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 4.haftasında evinde oynadığı maçta Numune Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

CeraStyle Osb Teknik Koleji, ligin 4.haftasında evinde oynadığı maçta Numune Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle OSB Teknik Koleji evinde hata yapmadı. Rakibi karşısında hata yapmayarak net bir sonuçla salondan galibiyetle ayrılan turuncu siyahlılar maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Salon: OSB Spor Salonu

Hakemler: Sefa Tarun xx, Ömer Acıcı xx

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Beyaz Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Leslie xx, Ünzilenur Cansız xx, Colleen Ogilvie xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Zehra Coşkunsu xx

Numune Gençlikspor: Zeynep Tsioma x, Buse Dağsevren x, Selin Toy x, İzel Karaman x, Maedeg Borhani x, Ayşe Melek Şen x, Beyza Nur Kayaer x, İlayda Başak Nurkanı x, SEvval Boylu x, Irmak Gürsoy x

Setler:

1.Set: 25-14

2.Set: 27-25

3.Set: 28-26 - KAYSERİ

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