Ordu'daki Ulugöl Tabiat Parkı'nda yelken ve kano antrenmanı yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl'de yelken ve kano antrenmanı gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Ulugöl Tabiat Parkı'nda yaptıkları antrenmanlarla eğitimlerine devam ediyor.

Kentin kıyı şeridinde bulunan tüm ilçelerde faaliyet gösteren kulüplerin sporcuları, eğitimlerini yüksek rakımlı ilçelerdeki menderes, göl, baraj ve akarsularda da sürdürüyor.

Sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Ulugöl'de gerçekleştirilen antrenman dikkati çekti.

Görsel şölenin oluştuğu ve yaklaşık 2 saat süren etkinliğe 10 yelken ve 8 kano sporcusu katıldı.