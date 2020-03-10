SPOR Olimpiakos ve Nottingham Forest'ın başkanı koronavirüse yakalandı
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SPOR Olimpiakos ve Nottingham Forest'ın başkanı koronavirüse yakalandı

SPOR Olimpiakos ve Nottingham Forest'ın başkanı koronavirüse yakalandı27 Şubat'ta Emirates'te Arsenal - Olimpiakos maçını izlediSoyunma odasında futbolcularla turu kutladı6 Mart'ta Nottingham Forest - Milwall maçını tribünden takip ettiSezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan Ligi...

10.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:56
SPOR Olimpiakos ve Nottingham Forest'ın başkanı koronavirüse yakalandı

SPOR Olimpiakos ve Nottingham Forest'ın başkanı koronavirüse yakalandı

27 Şubat'ta Emirates'te Arsenal - Olimpiakos maçını izledi

Soyunma odasında futbolcularla turu kutladı

6 Mart'ta Nottingham Forest - Milwall maçını tribünden takip etti

Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - Yunanistan Ligi takımlarından Olimpiakos ve İngiltere Şampiyonluk Ligi ekiplerinden Nottingam Forest'ın sahibi olan Evangelos Marinakis, kişisel sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs, futbol dünyasında hızla yayılmaya devam ederken koronavirüse yakalanan kişilerin sayısı da aynı doğrultuda artıyor. Yunanistan Ligi takımlarından Olimpiakos'un ve İngiltere Şampiyonluk Ligi ekiplerinden Nottingham Forest'ın sahibi olan Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Marinakis, Virüs beni de ziyaret etti ve ben halkı bilgilendirmek durumunda hissediyorum. Gerekli tüm önlemleri aldım ve doktorların talimatlarını takip ediyorum. Tüm vatandaşlarıma hızlı bir iyileşme süreci diliyorum diye konuştu.

27 ŞUBAT'TA EMİRATES'TE ARSENAL - OLİMPİAKOS MAÇINI İZLEDİ

Evangelos Marinakis, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Arsenal ile Olimpiakos arasında oynanan rövanş maçını da İngiltere'de tribünden takip etti. Olimpiakos'un kendi sahasında 1-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda 1-0 kazanarak uzatmalar sonucunda rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadelede tribünde yer alan ve maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Marinakis, yeşil zemine inerek tur atarken soyunma odasında da takımın oyuncularıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Evangelos Marinakis'in soyunma odasındaki sevinç gösterilerinde hemen yanı başında eski Fenerbahçeli oyuncu Mathieu Valbuena'nın olması da dikkat çekti.

6 MART'TA NOTTINGHAM FOREST - MILWALL MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Olimpiakos'un yanı sıra Nottingham Forest'ın da sahibi olan Marinakis, son olarak takımının iç sahada Milwall'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada da tribünde yer aldı. İngiltere'nin önemli gazetelerinden Daily Telegraph'a göre, maçtan önce Nottingham Forestlı oyuncularla tanışarak el sıkışan başkan bununla birlikte maçın ardından da birçok taraftarla tanışarak sohbet etti.

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SPOR Olimpiakos ve Nottingham Forest'ın başkanı koronavirüse yakalandı

Kaynak: DHA

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SPOR Olimpiakos ve Nottingham Forest'ın başkanı koronavirüse yakalandı

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