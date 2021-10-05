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Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Oğulcan Çağlayan, Denizli'de düzenlenen törenle Peri Ispartalı ile nişanlandı.

DENİZLİ (DHA) - Galatasaray'da forma giyen futbolcu Oğulcan Çağlayan, Denizli'de düzenlenen törenle Peri Ispartalı ile nişanlandı.

Sarı-kırmızılı ekibin sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz ay evlilik teklif ettiği sevgilisi Peri Ispartalı ile Merkezefendi ilçesindeki bir otelde düzenlenen törenle nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin nişan törenine, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Çağlayan ve Ispartalı Ailesi, arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı. Nişan yüzüklerini takan Pamukkale Belediye Başkanı Örki, genç çifte mutluluklar diledi. Nişan merasiminin ardından yıldız futbolcu ile Peri Ispartalı, hazırlanan pastayı kesti. Sevenleriyle mutluluklarını paylaşan çift, özel günlerini dans ederek kutladı.


Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı

Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı

Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı

Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı

Oğulcan Çağlayan, Denizli'de nişanlandı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
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