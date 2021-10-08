Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olması F.Bahçe'de iştah kabarttı! Altay, bonservis rekoruyla yolcu - Haberler Spor
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Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olması F.Bahçe'de iştah kabarttı! Altay, bonservis rekoruyla yolcu

Haberler.com - Haberler | Spor

Newcastle United ve Ajax, uzun süredir Altay Bayındır'ı takip ediyor. İki kulübün scoutları da 'mutlaka alınsın' raporu vermişti. Altay için minimum 20 milyon euro belirleyen Fenerbahçe, bu limiti yukarıya çekme kararı aldı. Newcastle'ı Prens Muhammed bin Selman'ın almasıyla ekonomik güçleri çok yükseldi. Ajax ile açık artırma yarışına girecekler. Sarı-Lacivertliler, tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirebilir.

Fenerbahçe, kalecisi Altay Bayındır'ı satmak istemese de devre arasında 'hayır' diyemeyeceği teklifleri kapısında görebilir. Newcastle United ve Ajax, uzun süredir Altay'ı istiyor. İki kulübün scoutları da Altay'ın alınması gerektiği raporunu sundu. Öte yandan İtalyan devi Inter de sırada bekliyor.

Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olması iştah kabarttı! Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir

İŞTAH KABARDI

Newcastle'ın artık dünyanın en zengin kulübü olması, Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı. Altay için minimum 20 milyon euro belirleyen Fenerbahçe, belki de tarihinin en yüksek satışını gerçekleştirebilir. Cenk Tosun'un 23 milyon euroluk satış rekoru kırılabilir.

Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olması iştah kabarttı! Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir

ZOR KARAR

Altay için 25-30 milyon euro seviyelerinde gelecek bir teklif işleri değiştirebilir. Şampiyonluk yolunda Altay'ın tutulmasına karar kılınsa da bu paralara 'hayır' demek zor. Devre arasında Altay için 20 milyon euronun üstünde teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olması F.Bahçe'de iştah kabarttı! Altay, bonservis rekoruyla yolcu
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Haber: Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olması F.Bahçe'de iştah kabarttı! Altay, bonservis rekoruyla yolcu - Haberler Spor
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