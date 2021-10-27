Mustafa Çulcu kimdir? Mustafa Çulcu kaç yaşında, nereli? Mustafa Çulcu hangi takımlı? Mustafa Çulcu biyografisi! MHK'nın yeni başkanı kim olacak?





Merkez Hakem Komitesi'nde başkanlık görevini de üstlenen Mustafa Çulcu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan adaylarından biri olacağı söylentiler arasında yer almakta. Peki, Mustafa Çulcu kimdir? MHK'nın yeni başkanı Mustafa Çulcu kaç yaşında, nereli? Mustafa Çulcu hayatı ve biyografisi nedir? Mustafa Çulcu hangi takımlı? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA ÇULCU KİMDİR?

Mustafa Çulcu 1960 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladı. Daha sonra İzmir Hava Teknik Okulları Komutanlığı'nı kazanan Çulcu, buradan mezun olduktan sonra deniz astsubayı olarak Kocaeli'nde görev aldı.1990 yılında subay olan Çulcu, 2002 yılında deniz yüzbaşı rütbesiyle emekliliğini istedi. Türkiye Süper Ligi'nde 13 sezonda 167 maç yöneterek futbol hakemliği yaptı.

Merkez Hakem Komitesi'nde başkanlık görevini de üstlenen Mustafa Çulcu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan adaylarından biri olacağı söylentiler arasında yer alıyor.

MUSTAFA ÇULCU YENİ MHK BAŞKANI MI OLDU?

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı bugün belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu bugün Riva'da toplandı ve kararlarını açıklayacaklar.

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