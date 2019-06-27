Spor müsabakaları güvenlik toplantısı yapıldı

Kırşehir'de spor müsabakalarının güvenli ortamlarda yapılması için İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali İbrahim Akın'ın başkanlık yaptığı toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Kırşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Akın, sportif faaliyetlerin ve liglerde Kırşehir'i temsil eden takımların maçlarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Spor müsabakalarında güvenliğin üst düzeyde olacağını anlatan Vali İbrahim Akın, "Tüm spor müsabakalarının sorunsuz şekilde geçmesi için gereken bütün tedbirleri alacağız. Grubunda şampiyon olarak 2. Lige yükselen Kırşehir Belediyespor'un, Bölgesel Amatör Liginde ilimizi temsil eden Mucur Yabanlı Spor'un, ilimizi Süper Ligde temsil edecek Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün ve diğer branşlardaki müsabakalarda statların içinde ve dışındaki güvenlik tedbirlerini ve taraftar güvenliği ile ilgili tedbirleri görüşüp karara bağlayacağız. Sporsever Kırşehirli taraftarlarımızın son derece centilmen olduğundan ve konuk takım misafirlerini her zaman olduğu gibi yine bize yakışır şekilde ağırlayacağımızdan şüphemiz yoktur" dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan güvenlik tedbirleri kararlarının değerlendirilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA