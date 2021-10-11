Muğla'da düzenlenen 'Likya Cup Veteran Erkekler Tenis Turnuvası' sona erdi - Haberler Spor
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Muğla'da düzenlenen "Likya Cup Veteran Erkekler Tenis Turnuvası" sona erdi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Spor
Muğla'da düzenlenen

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Likya Cup Veteran Erkekler Turnuvası tamamlandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Likya Cup Veteran Erkekler Turnuvası tamamlandı.

Foça Mahallesi Çalış mevkisindeki belediye tenis kortunda, Fethiye Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen turnuvaya 10 ilden 54 sporcu katıldı. Sporcular derece elde etmek için 7 ayrı kategoride kıyasıya mücadele verdi.

Vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvanın sonunda kategorilerine göre, Kemal Şahinoğlu, Başaran Şimşek, İsmet Taşdemir, Orhan İncioğlu, Şafak Ağaçlıyol, Mehmet Öztonga ve Ali Alagöz şampiyon oldu.

Turnuva, dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesiyle sona erdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ödül törenindeki konuşmasında ilçenin turizm ve tarım kenti olmasının yanında, aynı zamanda bir spor kenti olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Muğla'da düzenlenen Likya Cup Veteran Erkekler Tenis Turnuvası sona erdi

AA / Ali Rıza Akkır - Spor Haberleri
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