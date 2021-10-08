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Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

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Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Viktoria Zeynep Güneş, altın madalya kazandı. Dünya Yüzme Kupası'nda milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 m kurbağalamada 2:22.23 derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.

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Haber: Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı - Haberler Spor
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