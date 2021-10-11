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Millî yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tatlısu'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Millî yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tatlısu'ya ziyaret

Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'yu makamında ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'yu makamında ziyaret etti.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden ve dördüncü olan, Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda da gümüş ülkeye gümüş madalyayla dönen milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Tatlısu, "Şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil eden sporcumuz Sümeyye Boyacı'ya katılacağı yarışlarda yürekten başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Millî yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tatlısu'ya ziyaret

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Haber: Millî yüzücü Sümeyye Boyacı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tatlısu'ya ziyaret - Haberler Spor
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