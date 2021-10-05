A Milli Takım'daki mecburi oyuncu değişikliğine Nihat Kahveci'den bomba yorum: İlahi adalet
Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Norveç ile karşılaşacak Ay-Yıldızlı Takımımız'da mecburi oyuncu değişikliği yaşandı. Sakatlanan Kenan Karaman yerine Halil Dervişoğlu alındı. Yorumcu Nihat Kahveci bu durumu "Halil kadroda olmayı hak ediyor. İlahi adalet" ifadeleriyle değerlendirdi.
A Milli Takım'ın Norveç ile oynayacağı maçın kadrosuna Stefan Kuntz, sürpriz isimleri dahil etti. Sinan Bolat, Serdar Aziz, Serdar Dursun gibi tercihler çok dikkat çekti. Bu sezon düşüşte olan Kenan Karaman'ın alınıp, Halil Dervişoğlu'nun kenarda bırakılması ise çok eleştirilmişti. Bu duruma Nihat Kahveci'den ilginç bir yorum geldi.
"İLAHİ ADALET"
Nihat Kahveci, "Sonradan kadroya alınmasına sevindim. Kadroya olmayı hak ediyor. İlahi adalet.Ülkemizde de bir sol bek sorunu olduğu gerçek, o yüzden Caner'in Milli Takım kadrosunda olması gerekir" yorumunu yaptı.
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