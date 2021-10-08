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Milli sporculardan 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda 23 madalya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli sporculardan 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda 23 madalya

2021 Down Sendrom Avrupa Oyunlarda Türkiye 9 altın, 9 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya kazandı.

2021 Down Sendrom Avrupa Oyunlarda Türkiye 9 altın, 9 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 23 madalya kazandı.

İtalya'nın Ferrara Şehrinde devam eden Özel Sporcular Down Sendromu Avrupa Oyunlarında, atletizmde Dilara Çevik, 800 m yürüyüşte 7.30,07'lik derecesi ve gülle atmada 5.59 metre ile iki dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olmuş, 100 metrede Avrupa şampiyonu olarak, 3 altın madalya, disk atamada ise gümüş madalya, toplamda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandırdı.

Atletizm branşında rekorlar kıran ve madalya kazanan diğer özel sporcular şu şekilde:

Münevvere Yılmaz; 1500 metreyi 8.41,69'da koşarak yeni Avrupa rekorunu kırdı ve  altın madalya kazandı. Gülle atmada ise gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Emirhan Akçakoca, 100 metrede 15 saniye ile Avrupa rekoru kırarak altın madalya, 800 metre yürüyüşte altın madalya, 1500 metre ise gümüş madalya kazandı. Ali Topaloğlu ise disk atmada altın madalya, 100 metre koşuda gümüş madalya, 1500 metre ve 800 metrede ise bronz madalya kazandı. Milli sporcu Kardelen Demir, 1500 metre koşuda gümüş madalya ile Avrupa ikincisi oldu. Merve Özlü ise disk atmada bronz madalya ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Yüzme branşında ise milli sporcu İrem Öztekin 200 metre karışık stilde gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olurken, bir diğer milli sporcu Ada Zehra Anlatıcı ise 100 metre sırtta üçüncülük elde ederken 100 m kurbağa stilinde ise gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.  Down Erkekler yüzme 4x50 metre karışık milli takımı ise dördüncü oldu.

Masa Tenisi branşında Kadın Milli Takım sporcuları Benay Balcı ve Merve Peker ev sahibi İtalya'yı 3-1 yenerek takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Oyunlarda mücadele eden Özel Sporcular Down Masa Tenisi Erkek Milli Takımı ise Avrupa dördüncüsü oldu.

Judo branşında Talha Ahmet Erdem, Doğukan Coşar altın madalya, Mehmet Can Topal gümüş madalya ve Musa Alan bronz madalya, yüzmede İrem Öztekin gümüş madalya, Ada Zehra Anlatıcı gümüş ve bronz madalya, masa tenisi kadınlarda Benay Balcı ve Merve Peker ise gümüş madalya kazandı.

Down Avrupa Oyunları atletizm, basketbol, futsal ve yüzme müsabakaları ile devam ediyor.


- Ankara

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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