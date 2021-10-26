Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun efsanesi Ronaldinho ile buluştu
Taha Akgül ve futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Ronaldinho ile bir araya geldi. Milli güreşçişimiz, bir reklam projesi için özel uçakla Barcelona'ya Ronaldinho'nun yanına gitti.
Milli güreşçi Almanya'dan özel uçakla Barcelona'ya Ronaldinho ile görüşmeye gitti. Taha Akgül, "Menajerim ve onun şirketi, Ronaldinho ile iş birliği yapıp bir reklam projesini görüşmek üzere Barcelona'da buluştular, ben de onlara eşlik ettim" dedi.
"HAYAL ÖTESİ"
Ronaldinho ile tanışmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirten milli güreşçi, "Ronaldinho ile tanışmak benim için hayal ötesi bir durum çünkü ailemle beraber küçüklüğümde hep onun maçlarını izlerdim. Kendisine bunu da söyledim" diye konuştu.
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