Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun efsanesi Ronaldinho ile buluştu

Milli güreşçi Almanya'dan özel uçakla Barcelona'ya Ronaldinho ile görüşmeye gitti. Taha Akgül, "Menajerim ve onun şirketi, Ronaldinho ile iş birliği yapıp bir reklam projesini görüşmek üzere Barcelona'da buluştular, ben de onlara eşlik ettim" dedi.

"HAYAL ÖTESİ"

Ronaldinho ile tanışmanın kendisi için heyecan verici olduğunu belirten milli güreşçi, "Ronaldinho ile tanışmak benim için hayal ötesi bir durum çünkü ailemle beraber küçüklüğümde hep onun maçlarını izlerdim. Kendisine bunu da söyledim" diye konuştu.

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