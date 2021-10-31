Milli badmintoncular Litvanya'da biri altın 4 madalya kazandı

Milli badmintoncular, Litvanya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda biri altın 4 madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuva 29-30 Ekim tarihlerinde Vilnius kentinde gerçekleştirildi.

Organizasyonda 10 ülkeden 103 sporcu mücadele ederken, çift erkekler kategorisinde Mert Seven-Mehmet Can Töremiş altın madalya aldı. Tek erkekler kategorisinde Yiğitcan Erol, çift erkeklerde Muhammed Eren Bilgen-Gökay Göl ile çift kızlar kategorisinde Zeynep Berre Ocakoglu-Elifnur Demir de bronz madalya aldılar.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, madalya kazanan sporcuları teşekkür ederek, "15 yaş altı sporcular, altyapımızın önemli yaş grubudur. İmkanlarımız el verdikçe yurt dışı ve içi müsabakalar, kamplar ile sporcularımızı geleceğe daha tecrübeli hazırlamaya devam ediyoruz. Sporcularımıza güvenim sonsuz, ileride daha büyük başarılara adım atacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.