MHK Başkanı Gündoğdu, kayınpederini son yolculuğuna uğurladı

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun eski hakem işleri müdürü olan kayınpederi Mustafa Çınar (77), hayatını kaybetti. Gündoğdu, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde toprağa verilen kayınpederini son yolculuğuna uğurladı.

MHK Başkanlığı'na yeni getirilen Ferhat Gündoğdu'nun kayınpederi Mustafa Çınar, hayatını kaybetti. MHK'de 1980-89 yılları arasında klasman gözlemciliği, 1989 yılından sonra da Hakem İşleri Müdürlüğü'nde sözleşmeli memur ve Hakem İşleri Müdürü olarak görev yapan Çınar, vasiyeti üzerine eşinin memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde toprağa verildi. Çınar için Hayrabolu Güzelce Hasan Bey Camii'nde kılınan cenaze namazına damadı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, ailesi, hakem camiasından temsilciler katıldı.