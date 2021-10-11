Metin Şahin, 6'ncı kez Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi

Dünya Tekvando Federasyonu Genel Kurulu çevrim içi gerçekleştirildi. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 33 aday arasında en yüksek üçüncü oyu olarak 6'ncı kez yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

131 delegenin katıldığı genel kurulda Güney Koreli mevcut başkan Chungwon Choue bir kez daha başkanlığa seçildi. Genel kurulda 17 ismin belirleneceği yönetim kurulu için ise 33 aday yarıştı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 33 aday arasında en yüksek üçüncü oyu olarak 2004, 2005, 2009, 2013 ve 2017'den sonra 6'ncı kez yönetim kurulu üyeliğine seçilme başarısını gösterdi. Daha önceki dönemlerde 2 olan denetçi yönetim kurulu üye sayısı bu dönemde 1'e düşürülürken, federasyon dış ilişkiler sorumlusu Ali Sağırkaya rakiplerini geride bırakarak üst üste 4'üncü kez bu göreve getirildi. Dünya Tekvando Federasyon Yönetim Kurulu'nda sadece Türkiye ve Güney Kore'den 2 isim birden yer alabildi.

Öte yandan geçen ay İstanbul'da yapılan Avrupa Tekvando Birliği Genel Kurulu'nda Metin Şahin asbaşkanlığa, federasyon başkan vekili Oktay Duymaz yönetim kurulu üyeliğine ve Ali Sağırkaya da oyunlar komitesi başkanlığına seçilmişti.