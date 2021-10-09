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Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hızla tamamlanıyor

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Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hızla tamamlanıyor

Doğantepe Mahallesi'ne inşa edilen 'Mete Gazoz Okçuluk Merkezi'nin inşaatında son aşamaya gelindi.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Doğantepe Mahallesi'ne inşa edilen ' Mete Gazoz Okçuluk Merkezi'nin inşaatında son aşamaya gelindi. Çalışmaların hızla devam ettiği dev tesisin bu yıl içerisinde açılması planlanıyor.

Mete Gazoz Okçuluk Merkezi, Altındağ'a güneş gibi doğdu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak Olimpiyat Şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz'un isminin verildiği dev tesis, çok yakında yeni Mete Gazoz'lar yetiştirmek için kapılarını açacak. Doğantepe'de çalışmaların devam ettiği tesiste denetimlerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ Belediyesi olarak yatırım alanında şampiyon olduğumuz gibi, çok yakında geleceğin şampiyonlarının da adresi olacağız inşallah Çünkü şampiyonluk en çok Altındağ'a yakışır" dedi.

Türkiye'ye örnek tesis

Tamamlandığında okçuluk sporunun Ankara'daki merkezi olacak olan tesise milli sporcu Mete Gazoz'un ismini vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Balcı "Milli okçumuz Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi mağlup ederek altın madalya kazandı ve okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırdı. Kazandığı altın madalya ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un ismini verdiğimiz tesis, inşallah yeni milli sporcuların ve şampiyonların adresi olacak" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yapımı devam eden tesisin heyecanla beklendiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Altındağ'da spor, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu sayesinde şaha kalkacak. Altındağ spor alanında da doruklara ulaşacak. Tesislerimizin hayata geçmesiyle Altındağ'da tertemiz bir dönem başlayacak. Bu tesisler Türkiye'ye örnek olacak, Ankara'da tek olacak inşallah" dedi. - ANKARA

Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hızla tamamlanıyor

Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hızla tamamlanıyor

Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hızla tamamlanıyor

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