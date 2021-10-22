Mesut Özil, Premier Lig'e mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Newcastle United'ın gündeminde. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra transferde ciddi girişimler yapması beklenen Premier Lig ekibi, sarı-lacivertlilerin yıldızını listeye aldı.

NEWCASTLE UNITED'IN TRANSFER LİSTESİNDE

NTV Spor'un gazeteci Ekrem Konur'a dayandırdığı habere göre; yeni bir yapılanmaya gidip yıldız isimlerle anlaşması beklenen Newcastle United'ın ilgilendiği isimlerden bir tanesi de Mesut Özil. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Özil, sarı lacivertli formayla 22 resmi maçta oynadı. Yıldız oyuncu, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 33 yaşındaki Mesut Özil, 2013-2021 arası 8 sene Premier Lig'de Arsenal forması giymişti.

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